Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait fait une annonce fracassante à l'entourage d'un de ses buteurs !

Publié le 3 mars 2020 à 22h30 par A.M.

Buteur durant le Clasico, Mariano Diaz est revenu sur le devant de la scène au moment où plus personne ne s'y attendait. Mais visiblement, cela ne suffirait pas à convaincre Zinedine Zidane de miser sur lui.

Revenu au Real Madrid durant l'été 2018 après une très belle saison à l'Olympique Lyonnais, Mariano Diaz peine à trouver sa place au sein de l'effectif de Zinedine Zidane. Jusqu'à dimanche, son temps de jeu s'élevait à 44 minutes depuis le début de saison correspondant à ses deux entrées en jeu en Super Coupe d'Espagne. Mais contre le le FC Barcelone, l'attaquant dominicain est revenu sur le devant de la scène. Entré en toute fin de match, Mariano a effectivement permis au club merengue d'assurer la victoire dans le Clasico en inscrivant le second but des siens (2-0). De là à envisager la possibilité de retrouver une place importante ?

Zidane ne compte toujours pas sur Mariano