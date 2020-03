Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour d’une star est déjà prévu pour l’été prochain !

Publié le 4 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Depuis l’été dernier, Philippe Coutinho est prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich. Mais le milieu offensif brésilien retrouvera la Catalogne en fin de saison…

« Je me sens très à l'aise. Je compte rester ici pendant un an et je me concentre sur ce moment. Mais si tout se passe bien, j'aimerais rester », avait indiqué Philippe Coutinho début décembre sur son avenir au Bayern Munich, alors que le milieu offensif brésilien est prêté par le FC Barcelone avec une option d’achat fixée à 120M€. Seulement depuis, l’expérience de Coutinho s’est quelque peu compliquée au Bayern, et son avenir serait déjà fixé…

Coutinho va retrouver le Barça

Comme l’a confirmé Mundo Deportivo mardi, le Bayern Munich n’aurait donné aucune nouvelle au FC Barcelone concernant un éventuel transfert de Philippe Coutinho l’été prochain, et ce silence en dit long. Le club bavarois n’aurait aucune intention de lever l’option d’achat dont il dispose, et Coutinho devrait revenir au Barça au terme de son prêt. Reste à savoir s’il entrera dans les plans de Quique Setién…