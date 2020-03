Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme très sérieusement pour Coutinho !

Publié le 3 mars 2020 à 10h00 par A.M.

Prêté avec option d'achat au Bayern Munich, Philippe Coutinho devrait bien revenir au FC Barcelone l'été prochain. Le Brésilien n'a visiblement pas convaincu les dirigeants bavarois.

En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone durant le mois de janvier 2018, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich l'été dernier. Un prêt payant de 8,5M€ assorti d'une option d'achat fixée à 120M€ qui devait permettre au Barça de renflouer ses caisses tout en récupérant une somme s'approchant de celle dépensée par les Catalans il y a deux ans. Mais le plan ne se déroule pas comme prévu.

Le Bayern ne devrait pas lever l'option d'achat