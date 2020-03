Foot - Mercato - Manchester City

Mercato – Manchester City : Un espoir espagnol bientôt au club ?

Publié le 4 mars 2020 à 5h10 par La rédaction

Titulaire indiscutable à Villarreal depuis le début de saison, Pau Torres fait tourner beaucoup de têtes et pourrait signer chez un cador européen dès la saison prochaine.

C’est une des révélations de la saison en Liga Santander. Pau Torres, 23 ans, fait le bonheur de Villarreal depuis le début de saison et s’est ouvert les portes de la Sélection Espagnole grâce à des performances de haut vol avec le Sous-Marin Jaune . Et il se murmure que son nom serait sur les tablettes d’un certain Pep Guardiola…

Le profil idéal de Guardiola ?

« Je suis un défenseur plus positionnel que rugueux et expéditif, je suis plus dans l’anticipation et la récupération de ballons perdus. J’aime être en contact avec le ballon » . Voilà comment se décrit Pau Torres, dans des propos relayés par le quotidien espagnol AS . Très intelligent tactiquement, doté d’une très bonne relance et d’un placement quasi irréprochable, le jeune Pau Torres aurait les faveurs de Pep Guardiola, alors que Milan Skriniar ou encore Ruben Dias figureraient sur la liste du technicien catalan de Manchester City.

