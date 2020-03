Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le héros du Clasico toujours boudé par Zidane ?

Publié le 4 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Malgré son but dans les arrêts de jeu du Clasico contre le FC Barcelone (2-0), Mariano Diaz ne semble toujours pas faire partie des plans de Zinedine Zidane.

Un but inscrit pour une minute disputée cette saison en Liga. C'est le ratio rêvé par tous les attaquants du monde. En inscrivant le second but du Real Madrid contre le FC Barcelone dimanche soir (2-0) quelques secondes après son entrée en jeu, Mariano Diaz a effectivement trouvé les filets pour la première fois cette saison en Liga à l'occasion de sa première et unique minute de jeu disputée en Championnat. Malgré tout, cela ne semble pas avoir convaincu Zinedine Zidane.

Zidane ne compte toujours pas sur Mariano