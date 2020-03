Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux énormes freins pour le successeur de Thiago Silva ?

Publié le 4 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Thiago Silva arrivant en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Leonardo pourrait jeter son dévolu sur Kalidou Koulibaly pour le remplacer. Mais ce dossier ne serait pas simple à boucler.

Ce n’est plus un secret pour personne, Thiago Silva semble bien parti pour quitter gratuitement le PSG à l’issue de la saison. Le défenseur central brésilien, recruté par Leonardo à l’aube du projet QSI en 2012, arrive au terme de son contrat, et le directeur sportif du PSG ne semble pas disposé à le prolonger. Du coup, la piste menant à Kalidou Koulibaly (28 ans) aurait été activée par le club parisien, mais deux problèmes se présentent dans ce dossier.

Grosse concurrence et gros prix pour Koulibaly

Comme l’a révélé le Corriere dello Sport, le PSG aurait plusieurs freins pour Kalidou Koulibaly l’été prochain. Premier point, et non des moindres : la concurrence. Le défenseur de Naples figurerait également sur les tablettes du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester United et de Manchester City. Par ailleurs, s’il espère pouvoir attirer Koulibaly au PSG, Leonardo devra miser au moins 100M€ et ainsi faire de l’international sénégalais le défenseur le plus cher de l’histoire.