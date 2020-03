Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un gros rebondissement à 80M€ dans le dossier Coutinho ?

Publié le 11 mars 2020 à 19h00 par A.M.

Alors que le Bayern Munich semble réticent à l'idée de lever l'option d'achat de Philippe Coutinho fixée à 120M€, le FC Barcelone pourrait se résoudre à accepter une offre avoisinant les 80M€.

« Nous avons une clause dans le contrat de Coutinho que nous pouvons activer jusqu’à la fin de la saison. Nous prendrons le temps. C’est un grand joueur, il doit s’habituer au football allemand et nous sommes patients avec les nouveaux joueurs ». Il y quelques semaines, Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern Munich, laissait planer le doute sur l'avenir de Philippe Coutinho dont le prêt s'accompagne pourtant d'une option d'achat fixée à 120M€. Et pour cause, le club bavarois serait réticent à l'idée de payer une telle somme pour le Brésilien comme les médias espagnols et allemands le révèlent depuis plusieurs semaines.

Le Barça prêt à baisser son prix pour Coutinho ?