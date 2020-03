Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'après Thiago Silva est déjà assuré au PSG !

Publié le 15 mars 2020 à 5h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Thiago Silva n'a toujours pas prolongé son bail. Et la récente prestation de la paire Marquinhos-Kimpembe ne plaide pas en sa faveur.

Longtemps annoncé titulaire pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, Thiago Silva a finalement déclaré forfait au dernier moment, le staff ayant estimé qu'il n'était pas à 100% pour ce choc. Par conséquent, Thomas Tuchel a décidé d'aligner la paire composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense centrale. Et la solidité des deux joueurs durant la victoire du PSG (2-0) jette clairement un froid sur l'avenir du Monstro dont le contrat se termine en juin prochain.

Marquinhos, successeur désigné de Thiago Silva ?

En effet, jusque-là, Thiago Silva attend toujours un signe de Leonardo concernant une éventuelle prolongation de contrat. Toutefois, le PSG prône la patience avec son capitaine et explore le marché en quête d'un éventuel successeur. Et pourtant, le club de la capitale pourrait déjà tenir le successeur d'O Monstro en la personne de Marquinhos. Baladé à plusieurs postes, l'ancien joueur de l'AS Roma a prouvé qu'il était un vrai défenseur central. Mais au-delà de ses qualités sportives, qui sont connues depuis longtemps, le Brésilien a démontré qu'il avait les épaules pour être un vrai leader et le patron de cette équipe que le PSG attend depuis très longtemps. Et cela ne risque pas de faire les affaires de Thiago Silva.