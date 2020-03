Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Aubameyang est poussé au départ !

Publié le 14 mars 2020 à 22h30 par La rédaction

Pierre-Emerick Aubameyang réalise une grande saison sous les couleurs d’Arsenal. Malgré cela, les résultats des Gunners ne sont pas bons et ils pourraient ne pas participer à une coupe d’Europe la saison prochaine.

Auteur de 17 buts, Pierre-Emerick Aubameyang porte Arsenal cette saison. Malgré cela, les résultats ne suivent pas et les Gunners pourraient être absents des coupes d’Europe l’année prochaine. Régulièrement annoncé sur le départ lors du mercato hivernal, notamment vers le FC Barcelone, le joueur pourrait avoir envie d’ailleurs si les résultats ne s’améliorent pas. Une légende d’Arsenal comprendrait tout à fait si le Gabonais venait à partir.

Une légende le pousse à partir