Mercato - Barcelone : L’avenir de cet indésirable totalement relancé ?

Publié le 14 mars 2020 à 20h00 par A.C.

Plus vraiment au centre du projet du FC Barcelone, Ivan Rakitic peut compter sur un courtisan de premier rang.

Le départ d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Quique Sétien ne semble pas avoir changé la situation d’Ivan Rakitic. Acteur majeur des succès du FC Barcelone ces dernières années, le Croate ne semble être indispensable. Cet hiver, il a d’ailleurs été annoncé tout proche d’un départ, avec plusieurs clubs prêts à l’accueillir les bras ouverts. C’était notamment le cas de la Juventus, ou l’entraineur Maurizio Sarri apprécierait beaucoup le profil de Rakitic.

Rakitic, c’est du sérieux pour la Juve