Mercato - Barcelone : Une tendance claire pour cet indésirable de Setién ?

Publié le 14 mars 2020 à 16h00 par Th.B.

Le FC Barcelone ne compterait pas témoigner du retour de Marc Cucurella prêté à Getafe et qui serait dans le viseur de plusieurs clubs européens dont Chelsea. Mais les Blues ne feraient pas de l’Espagnol une priorité.

Faisant forte impression avec Getafe cette saison où il est prêté par le FC Barcelone avec option d’achat fixée à 6M€, Marc Cucurella devrait rester au sein du club madrilène. En effet, le Barça n’aurait nullement l’intention d’accueillir à nouveau dans son effectif l’Espagnol une fois la saison terminée. De nombreux clubs seraient sur les traces de Cucurella, à savoir le Napoli, le Borussia Monchengladbach et le Bayer Leverkusen entre autres. Ces trois clubs seraient le plus susceptibles de lancer une offensive pour Cucurella puisque Chelsea ne ferait pas du latéral, capable d’évoluer au milieu, une réelle priorité.

Chelsea aurait supervisé Cucurella, mais…