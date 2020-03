Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Aouar afficherait une volonté claire pour son avenir !

Publié le 14 mars 2020 à 13h15 par Th.B.

Bien que Jean-Michel Aulas et la Juventus voudraient s’entendre pour le transfert de Houssem Aouar, l’entourage du milieu de l’OL ne l’entendrait pas forcément de cette oreille alors que le PSG resterait en embuscade. Explications.

« Je n’ai jamais parlé d’Aouar avec Agnelli, mais je sais qu'il y a eu des contacts. J'aimerais voir Aouar à la Juventus dans le futur et j'espère que ce sera aussi son ambition. (…) Tôt ou tard, je devrai boucler l’affaire avec mon ami Agnelli » . Voici le témoignage lourd de sens que Jean-Michel Aulas livrait à Tuttosport en février. De quoi clairement laisser penser qu’un transfert que Houssem Aouar pourrait prendre la direction de Turin à l’intersaison pour signer à la Juventus. Cependant, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité en janvier dernier, le PSG pense au milieu de terrain de l’OL pour le prochain mercato, Leonardo souhaitant injecter du sang neuf dans l’entrejeu du club de la capitale. Et bien que le président de l’OL serait susceptible de faire le forcing pour un transfert à la Juventus, le clan Aouar ne se fermerait aucune porte pour l’avenir de l’international espoir français.

Aulas voudrait un transfert à la Juventus, mais le clan Aouar écouterait toutes les offres !