Mercato - Real Madrid : Une offensive déjà lancée pour cette pépite de l'OL ?

Publié le 14 mars 2020 à 7h00 par B.C.

Outre le Real Madrid et le FC Barcelone, la Juventus s'intéresserait également à Rayan Cherki, et le club turinois aurait déjà échangé à son sujet avec l'OL.

Depuis de nombreuses années maintenant, les pépites formées à l'Olympique Lyonnais suscitent l'intérêt des plus grandes écuries européennes. Après Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou encore Nabil Fékir, c'est maintenant Rayan Cherki qui serait pisté par de gros clubs, à l'image du Real Madrid. En effet, Calciomercato.com explique ce dimanche que les Merengue auraient des vues sur le jeune attaquant de l'OL, mais Zinedine Zidane ne serait pas seul dans ce dossier puisque le FC Barcelone et la Juventus lorgneraient également le grand espoir. Et les Turinois pourraient même avoir déjà une longueur d'avance.

Le nom de Cherki évoqué dans les échanges entre l'OL et la Juve