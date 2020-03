Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : Mourinho en pince pour ce jeune défenseur anglais !

Publié le 14 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Actuellement 8e de Premier League, les Spurs de Tottenham vont devoir se renforcer lors du prochain mercato, d’après José Mourinho. Et le Special One aurait déjà ciblé une pépite anglaise…

Rien ne va plus à Tottenham. Distancés dans la course à la Ligue des Champions en Premier League (8e, 7 points de retard sur la 4e pace de Chelsea), éliminés en 8e de finale face au RB Leipzig, les Spurs réalisent une saison mitigée. Récemment décimés par les blessures, ces derniers se retrouvent rapidement à devoir faire jouer des jeunes joueurs, qui ne « confirment pas leur potentiel » d’après les mots de José Mourinho en conférence de presse d’après match après l’élimination de la C1 face à Leipzig. Ainsi, le Special One souhaiterait recruter lors du prochain mercato.

Ben Godfrey ciblé

Dans ce contexte, le technicien portugais a déjà préparé une short-list pour le prochain mercato estival. Et le chantier principal semble être la défense. Souvent décimée par les blessures, la défense centrale des Spurs a vu arriver un petit nouveau dans ses rangs, tout droit sorti de la formation des Spurs, en la personne de Japhet Tanganga. Mais avec la probable future perte de Jan Vertonghen, en fin de contrat, les Spurs souhaitent se renforcer à ce poste.



Et Mourinho aurait jeté son dévolu sur le capitaine actuel de Norwich City, Ben Godfrey. À 22 ans, il est devenu, la saison dernière, un taulier des Canaries , avec qui il a obtenu la montée en Premier League avec un titre de champion de la D2 anglaise, la Championship, en prime. Évalué à 13 millions d’euros par Transfermarkt , l’international U21 des Three Lions devrait vraisemblablement quitter Norwich l’été prochain, avec la situation compliquée du club (dernier du championnat, et en passe de descendre en Championship).

50 millions minimum ?