Mercato - OM : Morgan Sanson toujours dans le flou pour son avenir ?

Publié le 13 mars 2020 à 19h30 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ compte tenu de son importante valeur marchande, Morgan Sanson n'aurait pourtant aucune préférence pour son avenir et semble dans le flou.

L'été prochain, l'Olympique de Marseille aura pour objectif de vendre de manière importante afin de renflouer ses caisses en vue de répondre aux exigences du fair-play financier. Dans cette optique, Morgan Sanson est principalement concerné. Et pour cause, sa valeur serait comprise entre 25 et 30M€, ce qui en fait l'un des joueurs les plus chers de l'effectif d'André Villas-Boas. Toutefois, l'un de ses conseillers a récemment mis les choses au point : « Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement . »

Sanson n'aurait aucune préférence pour son avenir