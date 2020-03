Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'agent de Morgan Sanson fixe une grande condition pour son départ !

Publié le 13 mars 2020 à 12h00 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ en vue de l'été prochain, Morgan Sanson ne partira toutefois pas dans n'importe quelle condition comme l'explique son agent.

Avant le 30 juin prochain, l'Olympique de Marseille devra vendre plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses et répondre aux exigences du fair-play financier alors que les comptes du club sont dans le rouge. Dans cette optique, les joueurs qui possèdent la valeur marchande la plus élevée seront mis sur le marché à l'image de Morgan Sanson, convoité en Angleterre et dont le nom a déjà été annoncé parmi les joueurs sur le départ l'été dernier.

«Il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM»