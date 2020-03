Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un proche de Sanson lance un avertissement à Eyraud !

Publié le 13 mars 2020 à 16h30 par A.M.

Alors que l'OM verrait d'un bon œil la vente de Morgan Sanson l'été prochain, l'entourage du milieu de terrain français assure qu'on ne le forcera pas à partir.

L'été prochain, l'Olympique de Marseille devrait être contraint de vendre de façon importante afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Dans cette optique, le départ de Morgan Sanson fait beaucoup parler. Et pour cause, l'ancien milieu de terrain de Montpellier dispose de l'une des valeurs marchandes les plus importantes au sein de l'effectif de l'OM. Toutefois, le club phocéen ne sera pas en position de force dans ce dossier.

«On ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club»