Mercato - OM : Gros coup de froid pour le départ de Morgan Sanson ?

Publié le 13 mars 2020 à 15h00 par A.M.

Alors que la vente de Morgan Sanson permettrait à l'Olympique de Marseille de renflouer ses caisses afin de répondre aux exigences du fair-play financier, un agent estime que son départ est encore loin d'être assuré.

« Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement . » L'un des conseillers de Morgan Sanson l'a assuré, le milieu de terrain de l'OM ne partira pas n'importe où. Et pourtant, le club phocéen pourrait bien pousser au départ son joueur afin de renflouer ses caisses et répondre au mieux aux exigences du fair-play financier. Mais comme l'explique un agent, Morgan Sanson, sous contrat jusqu'en 2022 à l'OM, aura bien le dernier mot pour son avenir.

«Ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies»