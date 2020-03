Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier pourrait compromettre le plans de Zubizarreta !

Publié le 13 mars 2020 à 13h30 par A.M.

Dans le viseur de l'OM, Stéphane Diarra (21 ans) est également suivi par plusieurs autres clubs dont le LOSC qui surveille l'évolution du jeune ailier du Mans.

En quête de renforts prometteurs et à bas coûts afin d'éviter de se mettre en danger face à la menace du fair-play financier, l'Olympique de Marseille se tournerait vers la Ligue 2 et surveillerait notamment l'évolution de Stéphane Diarra (21 ans) qui réalise une belle saison avec Le Mans qui lutte pour son maintien. Toutefois, les prestations du jeune ailier ivoirien ne passent pas inaperçues et la concurrence s'annonce rude.

Le LOSC surveille également Stéphane Diarra