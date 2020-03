Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait pris une grande décision avec Mbappé !

Publié le 13 mars 2020 à 12h15 par La rédaction

Le prochain mercato estival du Paris-Saint-Germain s’annonce très mouvementé. Kylian Mbappé serait plus que jamais sur les tablettes du Real Madrid qui ne devrait pas tarder à lancer l’offensive !

Pisté par le Real Madrid depuis plusieurs années déjà, Kylian Mbappé suscite encore de nombreuses interrogations sur son avenir au Paris-Saint-Germain. La pépite du club de la capitale verra son contrat prendre fin avec le PSG en juin 2022. Aux dernières nouvelles, Mbappé ne souhaiterait toujours pas ouvrir des discussions avec la direction du club pour une éventuelle prolongation. Mauvaise nouvelle pour Leonardo qui pourrait voir le Real Madrid passer à l’action très rapidement.

Mbappé vers le Real ?