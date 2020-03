Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé bientôt prolongé ? La réponse !

Publié le 13 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’envisagerait toujours pas de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Explications.

Annoncé comme étant une piste prioritaire en attaque pour le Real Madrid, Kylian Mbappé (21 ans) suscite encore de nombreuses interrogations sur son avenir au PSG. En effet, Leonardo ferait de sa prolongation de contrat une priorité, mais qu’en est-il dans l’esprit de Mbappé ? L’attaquant français envisage-t-il de signer un nouveau bail au PSG ?

Mbappé ne serait pas dans cet état d’esprit

Comme l’a révélé Goal jeudi, Kylian Mbappé ne voudrait toujours pas ouvrir les discussions avec la direction du PSG pour une prolongation de contrat, et ce dossier serait donc au point mort pour le moment. Pourtant, en coulisses, le temps presse puisque Mbappé n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG dans un an...