Mercato - PSG : Leonardo confronté à un énorme dilemme pour Mbappé ?

Publié le 12 mars 2020 à 8h15 par Th.B.

Alors qu’il ne restera plus que deux saisons sur le contrat de cinq ans signé en 2017 avec le PSG de Kylian Mbappé, Leonardo pourrait être contraint de le vendre l’été prochain si une condition n’était pas remplie d’ici là. Explications.

Le mercato estival du PSG s’annoncerait d’ores et déjà chaud. En effet, outre le fait qu’il faudra trouver un remplacement à Edinson Cavani si Mauro Icardi venait à ne pas être conservé par la direction sportive du PSG, le club de la capitale devrait également se pencher sur les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. En effet, l’avenir du champion du monde tricolore s’écrirait en pointillés au PSG, puisqu’il refuserait de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 et l’été à venir pourrait être un tournant pour la carrière de Mbappé.

Une vente cet été si une prolongation ne se dessinait pas ?