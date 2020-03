Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive prévue pour Mbappé et Neymar ?

Publié le 11 mars 2020 à 16h45 par Th.B.

Alors que les rumeurs concernant des éventuels transferts de Neymar et de Kylian Mbappé au FC Barcelone et au Real Madrid seraient dans les tuyaux, les deux géants espagnols auraient bien prévu de lancer une offensive pour les deux stars du PSG cet été.

À l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé débarquaient respectivement du FC Barcelone et de l’AS Monaco pour faire entrer le PSG dans une autre dimension. Certes, les deux stars ne sont pas parvenues à faire passer à Paris un pallier en Ligue des champions, mais elles conservent une très belle cote sur le marché des transferts. En effet, ces dernières semaines, le FC Barcelone et le Real Madrid continueraient de susciter un intérêt de taille, que ce soit pour Neymar ou Kylian Mbappé. Et un réel danger guetterait Leonardo pour les deux attaquants du PSG.

Le Barça et le Real Madrid ne lâcheraient rien pour Neymar et Mbappé !