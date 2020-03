Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coutinho, Griezmann… Ce plan du Barça pour le retour de Neymar !

Publié le 11 mars 2020 à 13h45 par Th.B.

Le FC Barcelone ferait de Neymar sa priorité absolue dans le cadre du mercato estival à venir. Pour parvenir à ses fins avec la star du PSG, le Barça prévoirait de se séparer de Philippe Coutinho et d’Antoine Griezmann.

Et si le FC Barcelone tentait à nouveau sa chance avec Neymar à l’occasion du prochain mercato estival ? C’est une hypothèse qu’il faudrait prendre en compte bien que Josep Maria Bartomeu assurait mardi après-midi que « rien n’est prévu pour l’instant » . En effet, le président du FC Barcelone n’aurait tenu là qu’un discours de façade concernant l’attaquant du PSG qui figurerait bel et bien dans ses plans et dans ceux de la direction sportive du Barça pour renforcer le secteur offensif blaugrana en marge de la saison prochaine.

Un gros dégraissage et les ventes de Coutinho et Griezmann pour Neymar ?