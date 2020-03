Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le futur salaire XXL de Paul Pogba déjà connu ?

Publié le 11 mars 2020 à 10h15 par La rédaction

Annoncé partant depuis plusieurs mois, et pisté par le PSG, la Juventus et le Real Madrid, Paul Pogba pourrait finalement prolonger à Manchester United. Et cette prolongation pourrait même lui rapporter gros...

Convaincu par le bon début d’année 2020 de ses partenaires, Paul Pogba aurait décider de rester à Manchester United comme l'a révélé la presse anglaise ce mercredi matin. Le PSG, qui était intéressé par la venue du milieu de terrain français pour l'été prochain, devrait donc se pencher sur d’autres pistes pour renforcer son milieu. Pogba pourrait même prolonger son bail qui court jusqu’en 2021 avec les hommes de Ole Gunnar Solskjær, avec en prime une grosse revalorisation de son salaire ?

Prolongation et revalorisation ?