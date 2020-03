Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL programée pour le retour de Neymar au Barça ?

Publié le 12 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Le FC Barcelone n’aurait pas oublié Neymar, bien au contraire. Et en marge du mercato estival, le Barça compterait bien dégraisser afin de pouvoir mettre la main sur la star du PSG.

À l’instar de l’été dernier où le feuilleton Neymar avait alimenté l’actualité du PSG, la star auriverde devrait être au coeur des spéculations une fois encore à l’intersaison. Les dirigeants du FC Barcelone n’auraient pas fait une croix pour le numéro 10 du PSG et seraient prêts à l’accueillir à bras ouverts comme Éric Abidal, secrétaire technique, le laissait entendre dernièrement. Mais pour se mettre toutes les chances de son côté, le Barça préparerait déjà l’opération Neymar pour laquelle le club devrait opérer bien des changements au sein de son effectif.

Une vente de 8 joueurs pour financier le transfert de Neymar ?