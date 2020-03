Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo afficherait sa confiance dans ce dossier à 140M€ !

Publié le 12 mars 2020 à 7h15 par Th.B.

Bien que Manchester United serait un adversaire redoutable, Leonardo serait confiant quant à la capacité du PSG de mener à bien l’opération Jadon Sancho.

Et si le PSG recrutait Jadon Sancho pour préparer l’après Neymar et Kylian Mbappé ? Les deux attaquants du PSG sont régulièrement liés au FC Barcelone et au Real Madrid, et bien que leurs départs auraient peu de chances de se dérouler en même temps cet été, l’une des deux stars pourrait plier bagage pour rejoindre le Barça ou la Casa Blanca . Pour ce faire, Leonardo aurait coché le nom de Jadon Sancho, jeune ailier du Borussia Dortmund de 19 ans. Et le directeur sportif du PSG ne compterait pas faire de la figuration dans ce dossier.

Leonardo très calme et convaincu de pouvoir rafler la mise pour Jadon Sancho !