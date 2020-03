Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo annonce un premier gros départ !

Publié le 12 mars 2020 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Thomas Meunier semble se rapprocher du Borussia Dortmund. Les négociations seraient même proches d'aboutir à en croire Daniel Riolo.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, les négociations entre le Borussia Dortmund et Thomas Meunier ont commencé il y a environ un mois. Il faut dire que le contrat de l'international belge prend fin à l'issue de la saison. Lassé d'attendre une offre du PSG, le Diable Rouge a donc décidé de prendre les devants afin de rebondir le plus rapidement possible. Et visiblement, c'est bien parti puisque d'après Daniel Riolo les discussions sont très avancées entre les deux parties.

Pour Riolo, le départ de Meunier est bouclé à 90%