EXCLU - Mercato - PSG : Dortmund-Meunier, c’est sérieux

Publié le 9 mars 2020 à 20h15 par Alexandre Higounet

Révélé par les médias allemands ces dernières heures, l’intérêt du Borussia Dortmund pour Thomas Meunier est bien réel.

Libre en fin de saison, Thomas Meunier suscite logiquement des intérêts parmi les grands clubs européens, attirés par la perspective de récupérer un arrière latéral international à coût zéro en transfert. Ces dernières heures, certains médias allemands ont annoncé que le Borussia Dortmund avait récemment pris contact avec le défenseur belge.

Dortmund anticipe régulièrement son mercato

Selon nos informations, l’intérêt du Borussia Dortmund est bel et bien sérieux. Cela fait un mois environ que la direction du club allemand a ouvert le dossier Meunier dans l’optique de la fin de saison. Des premiers contacts ont été pris plus récemment avec l’entourage du joueur afin de connaître sa situation et ses intentions, tout comme ses espérances financières. S’il est peut-être un peu prématuré d’évoquer des discussions avancées, l’intérêt de Dortmund pour Meunier est sérieux. Et quand on connait les habitudes du Borussia Dortmund, qui anticipe autant que possible son mercato, les choses sont susceptibles d’avancer rapidement.



