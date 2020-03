Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 11 mars 2020 à 1h15 par Th.B.

N’étant contractuellement lié au PSG que jusqu’en juin prochain, Thomas Meunier saurait que son aventure parisienne toucherait à sa fin et rechercherait déjà un point de chute.

Alors qu’il ne dispose d’un contrat n’allant que jusqu’à la fin de la saison, Thomas Meunier ne semblerait pas susceptible de prolonger son bail avec le PSG. D’ailleurs, Leonardo ne compterait pas le conserver, en attestent ses tentatives avec la Juventus l’été dernier pour un échange avec Mattia De Sciglio. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 9 mars, le Borussia Dortmund est bel et bien dans le coup pour Thomas Meunier, ayant approché l’entourage du latéral droit du PSG.

Meunier chercherait un club depuis un moment