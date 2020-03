Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo lâche une bombe pour l’avenir de Meunier !

Publié le 10 mars 2020 à 20h45 par Th.B. mis à jour le 10 mars 2020 à 20h47

Apprécié par les dirigeants du Borussia Dortmund, Thomas Meunier aurait entamé les discussions avec le BvB et l’arrivée du défenseur du PSG dans la Ruhr serait quasiment assurée d’après Daniel Riolo.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 9 mars, Thomas Meunier discute avec le Borussia Dortmund. Ayant l’habitude de préparer ses mercato assez tôt, les dirigeants du BvB veulent faire du latéral droit du PSG l’une de ses recrues estivales et l’intérêt du Borussia est très sérieux. Le club de la Ruhr veut savoir les intentions de Meunier. Et son arrivée au Borussia Dortmund serait quasiment actée.

L’arrivée de Meunier au Borussia Dortmund serait actée à « 90% »