Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho pourrait jouer un vilain tour à Leonardo dans ce dossier à 0€…

Publié le 12 mars 2020 à 5h15 par Th.B.

Alors que le PSG s’intéresse à la situation de Willian comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, José Mourinho semblerait être une véritable menace pour Leonardo et serait déjà passé à l’action pour le Brésilien.

Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 8 mars dernier, Leonardo pense à Willian pour le prochain mercato dont le contrat à Chelsea arrivera à expiration en juin. Le directeur sportif du PSG apprécie le profil du joueur ainsi que son expérience du haut niveau. Mais l’ailier de Chelsea serait très apprécié de José Mourinho qui aurait déjà tenté de le recruter à Manchester United lorsque le Special One était l’entraîneur du club mancunien. Et l’intérêt du coach de Tottenham serait bien concret.

José Mourinho aurait offert un contrat alléchant à Willian !