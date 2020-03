Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Willian sur le point de snober Leonardo pour... Mourinho ?

Publié le 11 mars 2020 à 7h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG souhaite s'attacher les services de Willian. Alors que José Mourinho serait prêt à répondre à ses attentes, l'ailier de Chelsea serait emballé par l'idée de rejoindre les Spurs de Tottenham.

Willian pourrait recaler Leonardo pour José Mourinho. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'ailier brésilien se rapprocherait de plus en plus d'un départ de Chelsea. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo en pince pour Willian et a l'intention de se jeter sur ses traces en marge du prochain mercato. Toutefois, selon nos informations de ce dimanche, le directeur sportif du PSG doit se frotter à Arsenal et à Manchester United, entre autres, pour l'attaquant des Blues . Mais ce ne serait pas tout, puisque Tottenham serait également dans le coup pour Willian. D'ailleurs, les Spurs de José Mourinho auraient de sérieux arguments à faire valoir sur ce dossier.

Willian prêt à dire «oui» à José Mourinho ?