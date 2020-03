Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur XXL recruté l’été prochain ?

Publié le 11 mars 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que Mauricio Pochettino pourrait débarquer au Real Madrid l’été prochain, le technicien argentin pourrait alors mettre le paquet sur Harry Kane.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid semble de plus en plus incertain, et c’est Mauricio Pochettino qui pourrait venir lui succéder l’été prochain. L’ancien entraîneur de Tottenham ne devrait pas débarquer les mains vides en Espagne, et voudrait amener avec lui l’une de ses anciennes stars…

Kane vers le Real Madrid ?