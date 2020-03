Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour Pogba ?

Publié le 12 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Paul Pogba semblerait être une piste de Leonardo pour la prochaine session des transferts, lui qui voudrait renforcer le milieu de terrain du PSG, mais le champion du monde tricolore pourrait bien rester à Manchester United. Contre toute attente.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 dans lequel figure une option pour une année supplémentaire, Paul Pogba voudrait quitter Manchester United selon les informations qui circulent dans la presse ces derniers mois. Son frère Mathias, révélait d’ailleurs sur le plateau d’ El Chiringuito qu’il souhaitait voir la star des Red Devils faire ses valises pour signer au Real Madrid dernièrement. « Tout le monde parle, mais c'est tout. Je veux que mon frère signe au Real Madrid, mais pour le moment il n'y a rien. Ce ne sont que des paroles, et l'été prochain, ce sera pareil. Depuis 2016 et l'arrivée de Zidane on parle de mon frère au Real Madrid, et ce sera encore le cas ». Outre le Real Madrid, le PSG et la Juventus seraient sur les rangs pour Pogba. Mais d’après le Daily Mail , Paul Pogba pourrait faire faux bond à Leonardo et aux deux autres cadors européens.

Une prolongation pour Pogba ?