Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une destination surprenante pour James Rodriguez ?

Publié le 12 mars 2020 à 5h30 par Th.B.

N’étant pas un homme fort du groupe du Real Madrid dans l’esprit de Zinedine Zidane, James Rodriguez voudrait quitter la Casa Blanca et aurait demandé à son agent de tester le marché. Jorge Mendes aurait d’ailleurs reçu une proposition inattendue.

De quoi sera fait l’avenir de James Rodriguez ? À 28 ans, le Colombien n’a jamais brillé pour le Real Madrid, club qu’il a rejoint à l’été 2014 après sa grosse saison avec l’AS Monaco et sa Coupe du monde réussie avec sa sélection. D’ailleurs, le milieu offensif a même été prêté deux saisons au Bayern Munich. De retour au Real Madrid l’été dernier, James Rodriguez n’a disputé que 650 minutes avec les Merengue cette saison. Un départ serait désormais inéluctable pour le Colombien qui pourrait bien connaître sa première expérience en Premier League.

Wolverhampton voudrait tenter un gros coup pour James Rodriguez