Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo relancée par l'avenir de De Gea ?

Publié le 13 mars 2020 à 23h45 par La rédaction

Pisté par le Paris-Saint-Germain dans l’optique de remplacer Keylor Navas, André Onana serait aussi dans le viseur de Manchester United.

De nombreux médias s’accordent à dire que Leonardo aurait décidé de jeter son dévolu sur un gardien de but l’été prochain dans l’optique de préparer l’après Keylor Navas. Le directeur sportif du Paris-Saint-Germain souhaiterait s’attacher les services d’André Onana. Le Brésilien pourrait avoir bien des problèmes à se l’offrir puisqu’en plus du fort intérêt du FC Barcelone et de Chelsea, Manchester United aurait fait du portier camerounais une priorité !

Au revoir De Gea, bonjour Onana ?