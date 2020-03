Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Guardiola aurait tapé dans l’œil d'Abidal !

Publié le 14 mars 2020 à 0h30 par La rédaction

Visiblement à la recherche d’un arrière gauche, le FC Barcelone aurait observé cette semaine Angeliño, qui évolue cette saison au RB Leipzig.

Recruté lors du dernier mercato estival pour suppléer Jordi Alba sur le côté gauche de la défense, Junior Firpo est loin d’apporter satisfaction à ses dirigeants. Eric Abidal n’avait d’ailleurs pas hésité à pointer du doigt les performances du joueur de 23 ans : « Je ne sais pas si ça a mal commencé. Si nous parlons de performance, le Barça n’est pas le Betis. Le Barça est une équipe de positions et il doit comprendre cela et s'adapter ». Et alors que Jordi Alba s'approche de l'âge de la retraite, le FC Barcelone explorerait le marché afin de dénicher un successeur à l'international espagnol.

Angelino dans le viseur du FC Barcelone ?