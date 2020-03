Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or pour ce crack italien ?

Publié le 14 mars 2020 à 0h15 par A.C.

Federico Chiesa, ailier de la Fiorentina suivi notamment par le Paris Saint-Germain, pourrait recevoir une offre très lucrative.

L’été pourrait être très chaud pour Federico Chiesa. Plusieurs clubs, en Italie comme à travers l’Europe aimeraient en effet s’attacher ses services. C’est le cas du Paris Saint-Germain, mais surtout de la Juventus et de l’Inter, qui font les yeux doux à la star de la Fiorentina depuis plusieurs saisons déjà. Récemment, c’est Manchester United qui a décidé de se joindre à ce dossier, envoyant d’ailleurs plusieurs émissaires observer Chiesa.

Chiesa mieux payé que Ribéry ?