Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La piste Federico Chiesa

Publié le 12 mars 2020 à 5h10 par La rédaction

Intransférable l’été dernier, le crack de la Fiorentina pourrait quitter la Viola l’été prochain. Et Leonardo compte bien saisir cette occasion.

Considéré par beaucoup d’analystes comme l’un des plus gros talents de sa génération, Federico Chiesa réalise une grosse saison du côté de la Fiorentina, qui est pourtant en difficulté (12e du championnat avec un effectif capable de viser une qualification européenne). Avec 6 buts et 5 passes décisives en 23 rencontres de Serie A, Chiesa était déclaré intransférable par le président de la Fio l’été dernier. Une situation qui a désormais changé, et Leonardo compte bien en profiter.

« Chiesa est l’avenir de la Fiorentina »

Si le président de la Fio Rocco Commisso a ouvert la porte à un départ de Chiesa l’été prochain, le directeur général Joe Barone affirme lui que « Chiesa est l’avenir de la Fiorentina » . « Nous avons un sérieux projet de croissance avec lui » affirmait Barone dans l’émission Tiki Taka de Italia 1 . Un avenir donc toujours flou pour la pépite de la Viola, courtisé par le PSG, Manchester United, la Juventus ou encore l’Inter.



En plus de ces déclarations contradictoires, le Corriere della Sera affirme que Chiesa serait sur le point de parapher un nouveau contrat avec la Fiorentina, avec une finalisation de la prolongation de contrat au cours de ce mois de mars. De quoi refroidir les prétendants ? Pas sûr…

La Fiorentina préférerait le vendre à un club étranger