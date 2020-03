Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d'un cadre de Villas-Boas déjà assuré ?

Publié le 14 mars 2020 à 1h30 par D.M.

Selon l’ancien entraîneur de l’OM Rolland Courbis, Morgan Sanson a de grandes chances de quitter Marseille lors du prochain mercato estival.

Lors du prochain mercato estival, l’OM pourrait vendre plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses et répondre aux exigences du fair-play financier. Parmi les joueurs concernés par un possible départ figure Morgan Sanson. Le milieu de terrain, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2022, a une forte valeur marchande et serait sur les tablettes de plusieurs clubs de Premier League à l’instar d’Everton ou encore Wolverhampton.

« Il y a beaucoup de chances que Morgan quitte Marseille »