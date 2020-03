Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger confirmé pour Leonardo dans ce dossier colossal ?

Publié le 14 mars 2020 à 1h15 par D.M.

En cas de départ de Willian lors du prochain mercato estival, Chelsea envisagerait de recruter Jadon Sancho également sur les tablettes du PSG.

Et si l’avenir de Jadon Sancho était directement lié à celui de Willian ? Le contrat du Brésilien arrive à son terme à la fin de la saison et le joueur pourrait quitter Chelsea à l'intersaison. D’autant que le PSG garde un œil sur lui comme l’a annoncé en exclusivité le 10 Sport le 8 mars dernier. En cas de départ de Willian, Chelsea pourrait être amené à recruter un remplaçant. Et un joueur qui serait surveillé par Leonardo aurait retenu l’attention de Chelsea.

Sancho pour remplacer Willian ?