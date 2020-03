Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain coup XXL de Leonardo pourrait coûter 140M€ !

Publié le 13 mars 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces de Jadon Sancho depuis plusieurs mois, Leonardo serait déterminé à boucler ce gros dossier l’été prochain au PSG.

« Si un jour, Jadon Sancho vient nous voir en nous disant qu’il souhaite quitter le club, alors nous discuterons. Mais ce n’est pas notre première option. La première est de le garder le plus longtemps possible », confiait récemment Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, au micro de RMC Sport sur l’avenir de Jadon Sancho. Le jeune attaquant anglais intéresserait de nombreux cadors européens, dont le PSG, et Leonardo ne lâcherait pas l’affaire en coulisses pour Sancho.

Le PSG déterminé avec Sancho ?

Comme l’a révélé ESPN, Jadon Sancho serait une pisté privilégiée par Leonardo qui disposerait d’une belle carte à jouer dans ce dossier. Le directeur sportif du PSG estimerait que son projet sportif ainsi que ses moyens financiers devraient être des arguments déterminants aux yeux de Sancho. Pour rappel, Dortmund réclamerait 140M€ pour envisager un transfert de son jeune talent anglais…