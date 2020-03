Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo annonce un premier gros départ pour cet été !

Publié le 13 mars 2020 à 17h15 par B.C.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec le PSG, Thomas Meunier ne devrait pas rester dans la capitale à en croire Daniel Riolo. Et le Belge aurait déjà trouvé son prochain club.

Il devrait y avoir du mouvement au PSG cet été. Alors que plusieurs jeunes du club pourraient aller voir ailleurs au cours du mercato estival, d'autres joueurs importants verront leur contrat prendre fin à l'issue de la saison, à l'image d'Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Thomas Meunier. Ces derniers jours, le 10 Sport vous a confirmé l'existence de contact entre le Borussia Dortmund et l'international belge en vue d'une arrivée cet été. Une opération qui aurait de très grandes chances de voir le jour à en croire les propos de Daniel Riolo ce jeudi soir.

Meunier à Dortmund, ce serait brûlant