Mercato - Real Madrid : Zidane face à une nouvelle menace pour une pépite française ?

Publié le 13 mars 2020 à 21h30 par G.d.S.S.

En plus du Real Madrid et du FC Barcelone, un autre cador étranger aurait des vues sur Rayan Cherki, la jeune pépite de l’OL.

Ces dernières semaines, même s’il obtient un temps de jeu plus limité avec l’équipe première de l’OL, Rayan Cherki (16 ans) a été annoncé dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone. Le jeune attaquant, promis à un avenir brillant au même titre que son aîné de la formation lyonnaise Karim Benzema, attire donc les plus grands clubs espagnols. Mais un cador italien serait également en course pour Cherki…

La Juventus suit Cherki de près