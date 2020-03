Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce message très fort sur l'avenir de William Saliba !

Publié le 13 mars 2020 à 20h00 par A.M.

Ancien défenseur d'Arsenal, Mikaël Silvestre s'est prononcé sur l'arrivée de William Saliba l'été prochain et assure que le jeune défenseur de l'ASSE s'imposera rapidement chez les Gunners.

Grand espoir de l'AS Saint-Etienne, William Saliba rejoindra Arsenal l'été prochain. En effet, les deux clubs se sont mis d'accord l'été dernier au sujet d'un transfert avoisinant les 30M€ avec le prêt d'un an du jeune défenseur central au sein de son club formateur. Un plan déjà mis en place à l'époque avec Kurt Zouma qui avait lui rejoint Chelsea. Toutefois, compte tenu de la saison poussive que traverse l'ASSE, les supporters d'Arsenal commencent à s'inquiéter des qualités de William Saliba. Mais Mikaël Silvestre, ancien défenseur des Gunners , se montre rassurant et semble convaincu qu'il va rapidement s'imposer.

«Il aura un rôle important à jouer dès le premier jour à Arsenal»