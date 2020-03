Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vinicius Junior fait une révélation sur son prix !

Publié le 13 mars 2020 à 15h30 par A.M.

Arrivé au Real Madrid durant l'été 2018 contre un chèque de 45M€, Vinicius Junior reconnait que son prix a été un fardeau lourd à porter.

« Le Real Madrid et le FC Barcelone ont transmis des offres et je n'avais que trois jours pour prendre ma décision. J'ai toujours voulu jouer dans le meilleur club du monde, donc j'ai opté pour le Real. » Récemment invité à commenter son choix de snober le FC Barcelone, Vinicius Junior ne regrettait pas d'avoir opté pour le Real Madrid qui n'a pas hésité à lâcher 45M€ pour s'offrir le jeune ailier brésilien arrivé en Espagne durant l'été 2018. Une somme qui a été difficile à assumer par l'ancien joueur de Flamengo qui reconnait que le montant de son transfert a été une lourde pression.

«C'était l'une des choses les plus difficiles»