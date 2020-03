Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vinicius explique pourquoi il a snobé le Barça !

Publié le 12 mars 2020 à 21h30 par D.M. mis à jour le 12 mars 2020 à 21h31

En 2018, Vinicius Junior décidait de s’engager avec le Real Madrid plutôt qu’avec le FC Barcelone. Le Brésilien est revenu sur son choix.

Formé au Brésil, Vinicius Junior décidait en juillet 2018 de rallier l’Europe et de s’engager avec le Real Madrid contre un chèque de 45M€. Malgré son faible temps de jeu cette saison, le Brésilien demeure l’un des éléments les plus prometteurs de l’effectif de Zinédine Zidane. Pourtant, en 2017, le FC Barcelone aurait voulu attirer Vinicius Junior. Malgré les nombreux appels du club catalan, l’ailier a décidé de s’engager jusqu’en 2025 avec le Real Madrid. Le jeune joueur (19 ans) est revenu sur son choix.

« J'ai toujours voulu jouer pour le plus grand club, c'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid »