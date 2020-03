Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand danger pour la succession de Suarez ?

Publié le 12 mars 2020 à 21h00 par B.C.

Dans le viseur du FC Barcelone pour assurer la succession de Luis Suarez, Timo Werner susciterait également l'attention de l'Inter Milan, qui en aurait fait sa priorité en cas de départ de Lautaro Martinez.

À 33 ans, Luis Suarez se rapproche de la fin de sa carrière, et le FC Barcelone en aurait bien conscience. Ainsi, les Blaugrana auraient activé plusieurs pistes pour renforcer le front de l'attaque au cours du prochain mercato estival, et la priorité se nommerait Lautaro Martinez. L'Argentin de 22 ans est l'une des grandes révélations de la saison et serait déjà en discussion avec le Barça. Mais la concurrence est féroce dans ce dossier, obligeant le Barça à regarder ailleurs. Timo Werner serait observé de près par le club culé, mais les Catalans ne seraient pas les seuls comme l'explique Tuttosport ce jeudi.

Werner intéresse aussi l'Inter