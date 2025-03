Cherki : Il annonce un «problème» pour Deschamps !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les absences de Rayan Cherki et de Maghnès Akliouche de la liste de Didier Deschamps ont fait couler beaucoup d'encre. Mais les deux joueurs ont prouvé qu'ils n'étaient plus très loin de l'équipe de France. Pourraient-ils faire leurs grands débuts face à l'Espagne le 5 juin prochain ? Le journaliste Pierre Ménès a émis un bémol.

Après l’Euro en Allemagne, Didier Deschamps souhaitait « oxygéner » son groupe en faisant venir de nouvelles têtes. Si Michaël Olise ou Désiré Doué sont venus apporter leur fougue, il reste toutefois difficile de faire oublier les présences de Paul Pogba, d'Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann, deux champions du monde 2018. Mais l’histoire de l’équipe de France est une histoire de cycles, et le renouvellement de l’effectif devrait se poursuivre dans les prochains mois avec, pourquoi pas, les venues de Maghnès Akliouche (AS Monaco) et de Rayan Cherki (OL), performants avec les Espoirs.

Les deux prochains renforts annoncés ?

« Il y a eu le départ de Pogba, celui de Griezmann, ce sont des joueurs qu’il faut remplacer. Olise semble pouvoir être une solution, Cherki peut en être une, Akliouche peut en être une… » a confié Pierre Ménès sur sa chaîne Youtube ce lundi après-midi. Après la performance de Cherki face à l’Angleterre, certains s’attendent à ce que Didier Deschamps l’appelle lors du prochain rassemblement, en juin prochain.

Ménès affiche une inquiètude

Mais comme indiqué par Pierre Ménès, le timing ne serait pas idéal en raison de l’adversité. « Maintenant, est-ce que c’est le moment quand tu vas jouer une équipe du niveau de l’Espagne, de lancer des joueurs à 0 sélection, c’est tout le problème. Mais bon, c’est Deschamps qui choisit » a-t-il confié sur la chaîne Pierrot le Foot. Mais attention à ne pas trop attendre car l’Algérie poursuivrait son travail de séduction avec Cherki et Akliouche.